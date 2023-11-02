Diyarbakır'da bir cip kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarptıktan sonra yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Diyarbakır'da Cip Kaza Yaptı

DİYARBAKIR'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarpan cip yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ADP 232 plakalı cip, kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ve ağaca çarpıp devirdikten sonra yan yattı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)