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Diyarbakır'da Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı gardıropta yakaladı. Aranan şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı gardıropta yakaladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik suç ve suçlarla mücadele kapsamında dün kent merkezli ve ilçeler olmak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., Ergani ilçesindeki ikametinde yapılan aramada saklandığı gardıropta yakalandı. Firari hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Diyarbakır Güvenlik Ceza Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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