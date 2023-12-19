Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da cinayetten aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'da cinayetten aranan şüpheli, başka kişiye ait kimlik kartıyla kaçmaya çalışırken Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı.

Diyarbakır'da cinayetten aranan şüpheli, başka kişiye ait kimlik kartıyla kaçmaya çalışırken Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 12 Ekim günü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen "kasten öldürme" olayıyla ilgili hakkında aranması bulunan B.E., 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde yakalandı. Yapılan GBT (genel bilgi toplama) kontrolünde B.E.'nin üzerinde bulunan kimlik kartının başkasına ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Demokrasi 15 Temmuz Kırıkkale Tutuklama Güvenlik Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title