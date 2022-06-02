Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da cinayetten 3 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi Durabeyli Mahallesi'nde M.Z.'nin öldüğü olaya ilişkin Diyarbakır Asayiş Şube JASAT timleri ile Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde Dicle Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararı ile "kasten öldürme" suçundan 3 yıldır aranan fakat olay yerinde firar ettiği için kovuşturma aşamasında kesinleşmiş cezası olmayan erkek A.Ü. (56) isimli şahıs alınan duyum doğrultusunda, Dicle ilçesi Durabeyli Mahallesi'nde Asayiş Şube Birimi JASAT timleri, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Timleri ve Döğer Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen faaliyet sonucu yakalanarak, Cumhuriyet savcısı talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Hisarcık JASAT Dicle 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title