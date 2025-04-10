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Diyarbakır'da Cinayet Zanlıları Yakalandı

Diyarbakır'da Cinayet Zanlıları Yakalandı
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Diyarbakır'da 2007'den beri aranan bir cinayet zanlısı ile 10 yıl hapis cezası bulunan bir firari yapılan operasyonlarla yakalandı. Her iki kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da cinayet suçundan 2007'den beri aranan zanlı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda 2007 tarihinden bu yana "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan A.R.T. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Dicle ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlarla yakalandı. 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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