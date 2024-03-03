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Diyarbakır'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, itfaiye eri yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale eden itfaiye eri hafif yaralandı. Ev sakinleri tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale eden itfaiye eri hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıdkı Göral Caddesi Ayata-2 Apartmanı'nda odun sobasından çıkan kıvılcımlar sonucu ev yandı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürürken, yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Ev sakinleri tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Bir itfaiye eri ise yangın söndürme esnasında elinin pencereye takılması sonucu hafif yaralandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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