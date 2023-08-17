Diyarbakır'da Çiftlikte Telefon ve Televizyon Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Diyarbakır'da bir çiftlikte telefon ve televizyon çalan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da bir çiftlikte telefon ve televizyon çalan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ve Eğil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşdam Mahallesinde bulunan bir çiftlikte 2 adet cep telefonu ve 1 adet televizyon çalan şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler B.D. ve A.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR