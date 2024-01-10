Diyarbakır'da cezaevi nakil aracı şarampole devrildi: 20 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Kaza, Silvan'a bağlı kırsal Yayıklı Mahallesi Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde tutuklu, hükümlü ve askeri personellerin bulunduğu 34 JF 0656 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 4'ü askeri personel, 16'si tutuklu ve hükümlü olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü.

Firari söz konusu olmayan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR