Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi, 13 kişi yaralandı

Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere sevk edilmesi için bölgeye ambulans helikopter ile ambulanslar sevk edildi. Yaralılar Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR