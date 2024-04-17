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Diyarbakır'da çevre yolunda kaza: 6 yaralı

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Diyarbakır'ın Güneybatı Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da çevre yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güneybatı Çevre Yolu üzerinde bulunan Çiçekli Yurt Mahallesi'nde kavşakta plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 2 otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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