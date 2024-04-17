Diyarbakır'da çevre yolunda kaza: 6 yaralı
Diyarbakır'ın Güneybatı Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da çevre yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Güneybatı Çevre Yolu üzerinde bulunan Çiçekli Yurt Mahallesi'nde kavşakta plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 2 otomobil çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR