Diyarbakır'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan C.F, İ.D, S.G, M.H, Ç.E, M.Y, M.V.T, O.K. ve İ.İ. yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.