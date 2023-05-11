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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahsı yakaladı.

Diyarbakır'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahsı yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

İcra edilen titiz çalışmalar sonucunda, "Silahla Kendisini Tanınmayacak Hale Koyması ve Yol Kesmek Suretiyle Yağma" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., Çermik ilçesinde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" ve çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Bismil ilçesinde "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. isimli şüpheliler yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan açıklamada halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır Jandarma 3. Sayfa Haberler

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