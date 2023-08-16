Diyarbakır'da Çay Bahçesinde Silahlı Saldırı

Diyarbakır'da bir kişi, kız arkadaşıyla çay bahçesinde otururken tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kişi tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'da bir kişi, kız arkadaşıyla çay bahçesinde otururken tartıştığı şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kişi tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Mardin Kapı mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çay bahçesinde kız arkadaşıyla oturan ve ismi öğrenilmeyen bir kişi, sohbet ettikleri sırada yanına gelen motosikletli şüpheli ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletli şüpheli, yanında getirdiği silahla ateş etti. Bacağından yaralanan kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.