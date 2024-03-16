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Diyarbakır'da çarpışan araçlardan biri alev aldı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı ve ticari taksi alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da çarpışan iki araçtan biri alev aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada ticari taksi alev aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, çarpışan iki araçtan 21 TT 0937 plakalı hafif ticari taksi kaza sonrası alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, ticari taksinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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