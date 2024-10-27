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Diyarbakır'da 'Çakmak Operasyonu': Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Diyarbakır'da 'Çakmak Operasyonu': Hırsızlık Zanlıları Yakalandı
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Diyarbakır'da kasaptan karkas et çalıp mangal yapan ve gündüz vakti çeşitli hırsızlıklar gerçekleştiren 10 zanlı, güvenlik kameralarının görüntüleri üzerinden tespit edilip yakalandı. Zanlılar arasında 45 ve 30 yıl hapis cezası bulunanlar da var.

Diyarbakır'da kasaptan karkas et çalıp arkadaşlarıyla mangal yapan, tekerlekli sandalye, gündüz vakti kamyon tekeri çalan zanlılar, güvenlik kameralarına yansıdı. Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlıların olduğu 10 kişi, "Çakmak Operasyonu" ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasaptan karkas et çalıp arkadaşlarıyla mangal yapan, otobüse yolcu gibi binip telefon çalan, dükkan sahibinin dalgınlığını fırsat bilip telefonu cebine koyan, gündüz vakti kamyon tekeri yuvarlayıp götüren, kalabalıktan faydalanıp telefon ve tekerlekli sandalye çalan şüphelilerin görüntülerini toplayıp "çakmak operasyonu" yaptı.

Aralarında 45 ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 10 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan polis, tekerlekli sandalyeyi sahibine teslim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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