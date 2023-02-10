Diyarbakır'da çadır kent gece havadan görüntülendi 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da deprem sonrası kurulan çadır kent gece havadan görüntülendi. Diyarbakır'da deprem sonrası kurulan çadır kent gece havadan görüntülendi. Diyarbakır'da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanı'nda ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çadır kent gece havadan görüntülendi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Jandarma Kızılay AFAD 3. Sayfa Haberler

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