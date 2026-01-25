Diyarbakır'da buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır çevre yolunda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 7 araç peş peşe çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR