Diyarbakır'da buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı

Diyarbakır'da buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı
Diyarbakır çevre yolunda buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Kaza, Diyarbakır çevre yolunda meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 7 araç peş peşe çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksama meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

