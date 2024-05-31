Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 300 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 300 bin kök skunk bitkisi, 34 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 112 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması başarıyla tamamlanmıştır. Uygulamalar kapsamında 300 bin kök skunk bitkisi, 34 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 112 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, yakalanan 3 şüpheli şahıs adli işlemler tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Ele geçirilen skunk ve kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip imha edilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR