Diyarbakır'da Buğday Tarlasında Anız Yangını

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Diyarbakır'da Buğday Tarlasında Anız Yangını
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, çiftçilerin tüm müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamadı. Yangında maddi hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı.

Diyarbakır'da buğday tarlasında anız yangını

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı küle döndü.

Lice ilçesinde sabah saatlerinde buğday ekili arazide yangın başladı. Çiftçilerin traktörleri ile yapmak istediği tüm müdahalelere rağmen söndürülemeyen yangında maddi hasar oluşturdu.

Dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın çiftçileri büyük zarara uğrattı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
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