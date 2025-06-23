Diyarbakır'da Buğday Tarlalarında Yangın
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde biçilmemiş buğday tarlalarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Aşığıkonak, Çeltikaltı ve Belenli mahallelerinde gerçekleşen yangınlar sonucunda yaklaşık 100 dönüm buğday kül oldu.
Diyarbakır'ın üç mahallesinde buğday yangını
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Aşığıkonak, bugün ise Çeltikaltı ve Belenli mahallerinde biçilmemiş buğday tarlalarında yangın çıktı. Vatandaşlar, traktör ve su tankerleriyle yangınlara müdahale edip kontrol altına alarak söndürdü. Yangınlar sonucu 100 dönüme yakın buğday kül oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - 3.Sayfa