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Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Uzman Çavuş İntihar Etti

Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Uzman Çavuş İntihar Etti
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Diyarbakır'da bir uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesi ve baldızı ile çocuğunun önünde öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'da uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesi, baldızı ve çocuğunun yanında öldürdükten sonra intihar etti.

Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık (29) ile tartışan uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), karısına kayınvalidesi, baldızı ve oğlunun yanında silahla ateş ettikten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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