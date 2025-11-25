Haberler

Diyarbakır'da Bisikletli Çocukların Tehlikeli Oyunu

Güncelleme:
Diyarbakır'da iki bisikletli çocuk, sepetli bir motora tutunarak cadde ortasında ilerlerken büyük bir tehlike yaşadı. Bir çocuk dengesini kaybedip düştü ve başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Diyarbakır'da bisikletli iki çocuk, canlarını tehlikeye atarak sepetli motora tutunup ilerledi. Çocuklardan biri başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Bisikletli 2 çocuk, canlarını hiçe sayarak sepetli motosiklete tutunup cadde ortasında ilerledi. Motorun yavaşlaması sonucu bisikletli çocuklardan biri dengesini kaybedip düştü. Çocuk, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Videoya çekildiklerini fark eden çocuklar, çekimi yapan yolcuya tepki gösterdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
