Diyarbakır'da Bisikletli Çocukların Tehlikeli Oyunu

Diyarbakır'da bisikletli iki çocuk, canlarını tehlikeye atarak sepetli motora tutunup ilerledi. Çocuklardan biri başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Bisikletli 2 çocuk, canlarını hiçe sayarak sepetli motosiklete tutunup cadde ortasında ilerledi. Motorun yavaşlaması sonucu bisikletli çocuklardan biri dengesini kaybedip düştü. Çocuk, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Videoya çekildiklerini fark eden çocuklar, çekimi yapan yolcuya tepki gösterdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR