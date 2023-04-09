Diyarbakır'da bir şüpheliden, husumetlisinin arkadaşına silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şüpheli, sokak ortasında husumetlisinin arkadaşına silahlı saldırıda bulundu.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esat G., husumetli olduğu kişilerin arkadaşı olan Veysel S.'yi sokakta gördüğü gibi 2 el ateş ederek yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel S., sokakta bulunan bir esnaf tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi. - DİYARBAKIR