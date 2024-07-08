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Diyarbakır'da yeğenin silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, yeğeninin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Tartışmanın ardından yeğeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, yeğeninin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüz saatlerinde G.T. (49), ismi öğrenilemeyen yeğeniyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ailesiyle akşam saatlerinde parka gelen G.T., tartıştığı yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan G.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, amcasını vurup kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır 15 Temmuz Kayapınar Olaylar Hukuk 3.Sayfa Haberler

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