Diyarbakır'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Diyar Galeria İş Merkezi ve vatandaşların yaşadığı sitede bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Aralarında polislerin de olduğu enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezi ve sitesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren devam eden çalışmalarda bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan enkaz altında 5 polisin de olduğu ve henüz ulaşılamadığı kaydedildi. - DİYARBAKIR