Diyarbakır'da Bir Kadın Kuyumcudan Yüzük Çaldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, girdiği bir kuyumcudan kaşla göz arasında yüzük çaldı. İş yeri sahibi tarafından yakalanan kadın polise teslim edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, girdiği bir kuyumcudan kaşla göz arasında yüzük çaldı.
Alınan bilgilere göre, dün merkez Bağlar ilçesinde bir kuyumcuya giren kadın, baktığı yüzüklerden birini iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, alıp kaçmaya çalıştı.
İş yeri sahibi de peşinden giderek çevredeki vatandaşların yardımıyla kadını yakaladı. Polise teslim edilen şüphelinin, yaklaşık 5 bin lira değerinde yüzük çaldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan kadınla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa