Diyarbakır'da Bir Kadın Kuyumcudan Yüzük Çaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın, girdiği bir kuyumcudan kaşla göz arasında yüzük çaldı. İş yeri sahibi tarafından yakalanan kadın polise teslim edildi.