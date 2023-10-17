Diyarbakır'da bir fırında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir fırında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da ekmek fırınında silahlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir fırında meydana gelen silahlı olayda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Aydın Arslan Bulvarı'nda bir fırına giren kimliği belirsiz saldırgan, silahla ateş etmesi sonucu müşteri H.K. ve çalışan N.T., hafif yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.