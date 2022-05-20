Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu - Haberler

Diyarbakır'da ev alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen yangında bir daire alevlere teslim oldu.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1248. sokakta bulunan Cenur Sitesinin 3'üncü katında yangın çıktı. Vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine ola yerine Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan dairede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangıdan kimse olumsuz etkilenmezken, itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.