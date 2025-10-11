Haberler

Diyarbakır'da Bina Yangını: Maddi Hasar ve Can Kaybı Yok

Diyarbakır'da Bina Yangını: Maddi Hasar ve Can Kaybı Yok
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir 2 katlı bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası maddi hasar oluştu ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 katlı bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

