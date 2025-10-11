Diyarbakır'da Bina Yangını: Maddi Hasar ve Can Kaybı Yok

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 katlı bina, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR