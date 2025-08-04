Diyarbakır'da Bina Görevlisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Bina Görevlisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki hafta önce işe başlayan bina görevlisi, bodrum katında su tahliyesi yaparken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki hafta önce işe başlayan bina görevlisi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Medya Mahallesi'nde bulunan iki bloklu bir sitede bina görevlisi olarak iki hafta önce işe başlayan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet T., B blok binanın bodrum katında biriken suyu emiciyle dışarı çıkarttığı sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şahsın yakınları, cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Leroy Sane'nin sözleri taraftarları çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı

Sözleri taraftarı çok kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görenler inanamıyor! Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda

Evin içerisinde yakalandı, tam 55 santimetre uzunluğunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.