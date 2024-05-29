Diyarbakır'da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi 624'üncü Sokak'ta O.K. (24) ile M.K. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. silahla, O.K. ise bıçakla birbirini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR