Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı, 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hırsızlık girişiminde bulunan bir saldırgan, çalıştıkları fırında 4 kişiyi döner bıçağıyla yaraladı. Olay yerine gelen polis, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan saldırganın bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerindeki fırına gelen E.V. (32), hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. (47), A.B. (17), M.C. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K'yi(23) döner bıçağıyla yaraladı.
Olay yerine yakın olan polis, uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR