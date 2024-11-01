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Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı, Saldırgan Polis Tarafından Vuruldu

Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı, Saldırgan Polis Tarafından Vuruldu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, hırsızlık girişimi sırasında 3 kişiyi bıçakladı. Olay yerine gelen polis, saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından bacağından etkisiz hale getirildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerinde fırına gelen E.V., hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. K.B. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K'yi bıçakladı.

Olay yerine yakın olan polis uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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