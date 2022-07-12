Diyarbakır'da belediye otobüsü yanarak kül oldu - Haberler

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Diyarbakır'da belediye otobüsü yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da belediye otobüsü yanarak kül olduDİYARBAKIR Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla beraberinde büyükşehir belediyesine ait bir otobüs üniversite kampüsü içerisinde alev aldı.

Diyarbakır'da belediye otobüsü yanarak kül oldu

DİYARBAKIR Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla beraberinde büyükşehir belediyesine ait bir otobüs üniversite kampüsü içerisinde alev aldı. Kısa sürede küle dönen otobüste yolcuların kaçması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde iken dumanların çıktığı otobüs, durumu fark eden şoför, kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti. Aniden alevlere teslim olan ve kısa sürede küle dönen otobüs çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine çağrılmasıyla küle dönen otobüste soğutma çalışması yapıldı, yangında kimseye bir şey olmaması büyük bir faciayı önledi. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - 3. Sayfa

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