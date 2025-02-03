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Diyarbakır'da Bekçilerin Dikkatiyle Cezaevi Firarisi Yakalandı

Diyarbakır'da Bekçilerin Dikkatiyle Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Diyarbakır'da mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde 22 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da bir hafta önce mahalle bekçilerinin dikkati ile 22 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi kıs kıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Diyarbakır'ın Kooperatif Mahallesi Yaşar Kemal Caddesinde gerçekleşti. Görevli bekçilerin dikkati sayesinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi durdurulmak istendi. Bekçiler tarafından fark edilince kaçmaya çalışan 3 kişiden birinin 22 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan firari çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kaçmak isteyen firarı bekçiler tarafından yakalanıyor. Kısa bir arbedenin ardından yere düşen firarı ve bekçiler tarafından kelepçelenip polis merkezine götürülüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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