Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı maddelerin satışını önlemek için işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi çocuklar ve gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan işyerlerini denetledi. Ekipler, yaralanmaya ve gürültüye neden olan maytap, çatapat, torpil gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışını önlemek için yaptığı denetimlerde işyeri sahiplerine uyarılarda bulundu. Patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan işyerlerine durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi için denetimlerine devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title