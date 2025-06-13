Diyarbakır'da Başıboş Köpekler Vatandaşları Korkuttu

Diyarbakır'da Başıboş Köpekler Vatandaşları Korkuttu
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yoldan geçen vatandaşların güzergahını değiştirmesine neden oldu. Bir vatandaşın köpeklerin arasında kaldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde başıboş köpekler yoldan geçen vatandaşları korkuttu.

Mahabat Bulvarı Bulvarı'nda refüjde bulunan çok sayıda başıboş sokak köpeği, yoldan geçen vatandaşların güzergahını değiştirmesine neden oldu. Bir vatandaş ise dalgınlıkla köpeklerin olduğu taraftan yürüyünce köpekler havlayıp peşinden koştu. Soğukkanlılığını koruyan vatandaş, köpekleri püskürterek yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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