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Diyarbakır'da Başıboş Köpek Saldırısı: Çocuk Yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk kalçasından yaralandı. Olay sonrası aile, başıboş köpeklerin toplatılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuk, kalçasından yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Çınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde sabah bakkala ekmek almaya giden Erdem Demir (15), başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kalçasından ısırılan Demir, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Pansuman yapılıp iğne verilen Demir ve ailesi, başıboş köpeklerin toplatılması için yetkilere çağrıda bulundu.

Sabah saat 07.20 sularında bakkala ekmek almaya gittiğini belirten Erdem Demir, "Gittiğim esnada köpek herhalde uzanmıştı, fark edemedim. Birdenbire üstüme atladı, ne olduğunu anlamadım. Sağ olsun oradaki ağabeyler, vatandaşlar direkt ambulansı aradılar, hastaneye gittik; pansuman yapıldı, iğne vuruldu. Başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasını rica ediyorum" dedi.

Baba Osman Demir, çocuğunu sabah bakkala ekmek almaya gönderdiğini, o esnada köpek saldırısına uğradığını ifade etti. Baba Demir, "Daha önce de birkaç defa saldırmışlardı, zor kurtulmuştu. Bu sefer kurtulamadı. Yetkililerden isteğimiz; başıboş köpeklerin bir an önce toplanması ve barınaklara yerleştirilmesi. Vatandaşlar arıyor, hastaneye götürüyorlar. Müdahale yapılıyor. 5 tane iğne verildi. Kanaması durmuyor, pansumana götüreceğim. Başıboş çok köpek var. Gece sokağa çıkamıyoruz. Sabahın erken saatlerinde aynı şekilde. Hangi hayvanın hastalıklı olduğunu bilemiyoruz. Yetkililerden ricamız, bunların toplatılması. Bahçenin içinde yavrulamış halde duruyor. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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