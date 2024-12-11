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Diyarbakır'da Banyoda Yakılan Sobadan Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Banyoda Yakılan Sobadan Yangın Çıktı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde banyoda yakılan odun sobası, 6. kattaki bir evde yangına neden oldu. Komşular, yaşlı çifti kurtararak durumu acil servise bildirdi. İtfaiye yangını söndürdü, sağlık ekipleri ise çifti kontrol etti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde banyoda yakılan odun sobası ev yangınına neden oldu.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 23.Sokak'ta bir binanın 6'ıncı katında kalan yaşlı çiftin banyoda yaktığı odun sobası nedeniyle evde yangın çıktı.

Komşular, çifti evden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı yaşlı çifttin sağlık kontrollerini yaptı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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