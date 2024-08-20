Diyarbakır'da Balık Tutarken Boğulan Adamın Babası da Aynı Yerde Hayatını Kaybetmiş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giderken baraj gölünde akıntıya kapılıp boğulan Hasan Binen'in 16 yıl önce babasının da aynı yerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde baraj gölünde balık tutmaya giderken suya kapılan Hasan Binen'in (31) cesedi, bu sabah AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bulunmuştu. Binen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hasan Binen'in babası Mehdi Binen ile aynı kaderi yaşadığı, babasının da 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu ortaya çıktı. - DİYARBAKIR