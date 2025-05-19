Diyarbakır'da Baba Oğul Yanmış Halde Bulundu

Diyarbakır'da Baba Oğul Yanmış Halde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kamyonet içerisinde baba ve oğul yanmış halde bulunarak olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Diyarbakır'da korkunç olay: Baba oğul kamyonette yanmış halde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ım Sur ilçesinde bir kamyonetle birlikte baba ve oğlun yanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Erveni Mahallesi'nde sabah saatlerine doğru bir kamyonet ile birlikte Remzi Sative oğlu Muhammed Sati yanmış halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

Maç sonunda özür dilemişti! Burak Yılmaz'dan krizi büyütecek cevap
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu

İngiliz kulübü, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını kovdu
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj

Kansere yakalan Joe Biden'dan ilk mesaj
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.