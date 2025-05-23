Diyarbakır'da Baba-Oğul Cinayetinde 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Cansız bedenleri yanmış halde bulunan baba oğul olayında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da baba ve oğlunun kamyonette yanmış cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

Olay Sur ilçesi Erveni Mahallesi'nde 19 Mayısta meydana gelmişti. Sabah saatlerinde Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'nin cansız bedenleri kamyonetle birlikte yanmış halde bulundu. Olay bölgesinde boş kovanlar tespit edilirken, haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun yanan cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna nakledildi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden biri olan A.M.İ. ile olay yerinde keşif gerçekleştirildi. Keşfin ardından gözaltında bulunan toplam 7 şahıs, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edildi.

Baba ve oğlunun otopsi işlemleri İstanbul'da devam ediyor.