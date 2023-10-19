Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda, ayran yapma makineleri içerisine zulalanmış şekilde 35 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bağlar ve Sur Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma sonucunda merkez Sur ilçesinde faaliyet gösteren kargo şubesinden, İstanbul'a gönderilmek istenen ayran yapma makineleri içerisine zulalanmış şekilde 35 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa