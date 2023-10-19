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Diyarbakır'da ayran makinelerinde 35 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda, ayran yapma makineleri içerisine zulalanmış şekilde 35 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.