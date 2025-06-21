Diyarbakır'da ATM Üç Kere Parçalandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir bankanın ATM'si son bir ayda üç kez parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi tarafından gerçekleştirildi ve vatandaşlar mağdur oldu.

Diyarbakır'da aynı ATM bir ay içerisinde üç kez parçalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir bankanın ATM'si son bir ay içerisinde 3 kez tahrip edilerek kullanılamaz hale geldi.

Olay Yenişehir ilçesi Hintli Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre burada bulunan bir ATM, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından son bir ay içerisinde üç kez tahrip edildi. ATM'den para çekmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, yetkililer benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
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