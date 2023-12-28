Diyarbakır'da Asgari Ücret Zammı Fırsatçılarına Operasyon

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, asgari ücrete yapılan zammı fırsat bilerek fahiş fiyat artışına giden firma ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Aralarında zincir marketlerin de bulunduğu birçok iş yerine yasal işlem uygulandı.

Asgari ücrete yapılan zam oranı belli oldu. Bu durumu fırsat bilerek fiyat artışı yapan fırsatçıların vatandaşı mağdur etmemesi için gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi bir çok noktada denetim başlattı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Asgari ücret zammı belli olduktan sonra bunu fırsat bilerek fiyat artışı yapmak vicdansızlıktır. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı tüm ekiplerimize talimat verdik. Zabıta ekiplerimiz sahada gereğini yapıyor" dedi.

Aralarında zincir marketlerin de bulunduğu iş yerlerine giren zabıta ekipleri reyonları tek tek kontrol ederek fiyat karşılaştırması yaptı. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen iş yerleri hakkında yasal işlem uygulandı. - DİYARBAKIR