Diyarbakır'da asfalt çöktü, yol ulaşıma kapatıldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde son aylarda aşırı yağış nedeniyle asfaltta aşınma kaynaklı yol çöktü. Yol, kum dökülerek trafik polisinin çektiği şerit ile ulaşıma kapatıldı.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Urfa yolu ile Mahabad Bulvarı'nın kesiştiği noktada kalan yolda çökme meydana geldi. Güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılan yolda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleri getirilerek inceleme yapıldı.

İncelemenin ardından kamyon ile getirilen kum, çökmenin meydana geldiği asfalta döküldü. İlk tespitlerde aşırı yağış nedeniyle asfalt altında deformasyondan kaynaklı meydana geldiği anlaşıldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Kontrol Şube Müdürlüğü ve DİSKİ ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yolun çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacağı söylenildi. - DİYARBAKIR