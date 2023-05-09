Diyarbakır'da asayiş oranlarında yüzde 23 oranında azalma

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 41 araç, törenle ilgili birimlere teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Diyarbakır emniyeti olarak geçen yıla kıyasla tüm asayiş suçlarında yüzde 23 oranında bir azalma gerçekleştirdik" dedi.

Kullanımlarında ekonomik ömürlerini doldurarak eskiyen, ya da hurdaya ayrılan çeşitli araç ve gerekçelerin mübadelesi sonucu bu araçların müdürlüklerine kazandırıldığını dile getiren Kaya, 41 araçla huzur ve güven şehri Diyarbakır'da, polisin daha görünür olmasını, emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekte olduklarını söyledi.

2023 yılında ilde suçla mücadele de büyük mesafeler kat ettiklerini ifade eden Kaya, "Diyarbakır emniyeti olarak geçen yıla kıyasla tüm asayiş suçlarında yüzde 23 oranında bir azalma gerçekleştirdik. Ülkemiz genelinde ilimiz, 81 il içerisinde suçların azaltılmasında üst sıralara yükselmiştir. Diyarbakır emniyet müdürlüğü olarak suçla mücadelede daha da fazla başarıya ulaşmayı hedefliyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. İlimizde mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 24'lere varan biz azalma gerçekleştirilmiştir" dedi.

Asayiş suçların yanı sıra terör ve organize suç örgütlerine, uyuşturucu odaklarına karşı yaptığımız operasyonlarla kentte mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 24'lere varan bir azalma gerçekleştiğini aktaran Kaya, "Asayiş suçlarının yanı sıra, terör ve organize suç örgütlerine uyuşturucu odaklarına karşı yapmış olduğumuz operasyonlarla aldığımız önleyici tedbirlerle ve proaktif polislik bilinciyle suça ve suçluya asla fırsat vermeyeceğiz. Suçla mücadelemiz, kendine güven, kentine güven anlayışıyla kararlılıkla sürecektir" diye konuştu.

Konuşma ve duaların ardından Kaya, ilgili birimlere araçların anahtar teslimini yaptı. - DİYARBAKIR