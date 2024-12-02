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Diyarbakır'da arazi kavgası: İki aile birbirine girdi, taşlar sopalar havada uçuştu

Diyarbakır'da arazi kavgası: İki aile birbirine girdi, taşlar sopalar havada uçuştu
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Solmaz ve Çetiner aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü.

10 KİŞİ YARALANDI

Kavgada ailelerden 10 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bazı şüpheliler ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, köye giriş ve çıkışlarda jandarma ekiplerince önlemler alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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