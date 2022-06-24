Diyarbakır'da aralarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen "huzur" uygulaması çerçevesinde, aralarında yakalama kararı da bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen "huzur" uygulaması çerçevesinde, aralarında yakalama kararı da bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Bismil'de yapılan "huzur" uygulamasında, 8'i hakkında yakalama kararı bulunan toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar neticesinde; 2 adet ruhsatsız tabanca, 4,14 gr toz esrar, 34,57 gram kubar esrar, 24 kök Hint keneviri, 1,63 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Yapılan kontroller sonrasında şüpheli 12 şahsın gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bismil 3. Sayfa Haberler

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