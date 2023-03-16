Diyarbakır'da araçlar sağanakla birlikte alt geçitte mahsur kaldı

Diyarbakır merkezde ve bazı kırsal mahallelerde sağanak yağış etkili olurken, kısa sürede yollar göle döndü.

Diyarbakır merkezde ve bazı kırsal mahallelerde sağanak yağış etkili olurken, kısa sürede yollar göle döndü. Araçlar alt geçitte mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak öğle saatlerinde etkili oldu.

Cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı.

İtfaiye ve kolluk kuvvetleri yolları ulaşıma kapatırken, vatandaşları trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR